Президент Латвії закликав Німеччину грати важливішу роль у світі, не проти її домінування

Німеччині слід відігравати важливішу роль у глобальних справах через її розмір та заможність, заявив президент Латвії Егілс Левітс перед візитом до Берліна у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Німеччина повинна брати на себе більшу відповідальність у світі, відповідно до її економічної та політичної сили - і на військовому рівні", - сказав Левітс.

"У контексті НАТО Німеччина прагне до спільної оборони європейського простору. Це для нас має особливе значення", - сказав він.

У світі, що змінюється, Німеччині слід відігравати належну роль, сказав Левітс. Через 70 років після Другої світової війни країна стала "визнаним і високо цінованим центром у Європі".

Читайте також Меркель прокоментувала погрози США перемістити війська до Польщі

"У бурхливі часи вона була свого роду стабілізатором, зокрема канцлер", - сказав він, говорячи про Ангелу Меркель, яка очолює Німеччину з 2005 року.

Левітс заявив, що його не хвилює потенційне німецьке домінування, оскільки Німеччина завжди могла дати раду своїм можливостям, враховуючи при цьому занепокоєння інших країн-членів ЄС, зокрема в Центральній та Східній Європі.

"Я пов'язую політику відповідальності з Німеччиною, і люди теж дуже відповідальні у своєму ставленні та поведінці, враховуючи досвід Другої світової війни", - сказав він.

У Берліні Левітс має провести переговори з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Вольфганом Шойбле, зосереджуючись на двосторонніх відносинах та перспективах ЄС на тлі Brexit та труднощів у відносинах із США.