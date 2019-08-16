Президент Латвии призвал Германию играть более важную роль в мире и не против ее доминирования

Германии следует играть более важную роль в глобальных делах из-за ее размера и состоятельности, заявил президент Латвии Эгилс Левитс перед визитом в Берлин в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Германия должна брать на себя больше ответственности в мире, в соответствии со своей экономической и политической мощью - и на военном уровне", - сказал Левитс.

"В контексте НАТО Германия стремится к совместной обороне европейского пространства. Это для нас имеет особое значение", - подчеркнул он.

В меняющемся мире Германии следует играть надлежащую роль, сказал Левитс. Через 70 лет после Второй мировой войны страна стала "признанным и высоко ценимым центром в Европе".

"В бурные времена она была своего рода стабилизатором, в частности канцлер", - сказал он, говоря об Ангеле Меркель, которая возглавляет Германию с 2005 года.

Левитс заявил, что его не волнует возможное немецкое доминирование, поскольку Германия всегда могла дать совет своим возможностям, учитывая при этом беспокойство других стран-членов ЕС, в частности в Центральной и Восточной Европе.

"Я связываю политику ответственности с Германией, и люди тоже очень ответственны в своем отношении и поведении, учитывая опыт Второй мировой войны", - сказал он.

В Берлине Левитс должен провести переговоры с президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Вольфганом Шойбле, сосредотачиваясь на двусторонних отношениях и перспективах ЕС на фоне Brexit и трудностей в отношениях с США.