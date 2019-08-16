У Італії пропонують створити новий уряд у "німецькому стилі"

Партіям Італії слід домовитись про новий уряд в "німецькому стилі" між лівоцентристською опозиційною Демократичною партією та владним рухом "5 зірок" після того, як ультраправа "Ліга" заявила про розпад коаліції.

Про це заявив у п'ятницю голова фракції демократів у парламенті Граціано Дельріо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Потрібна домовленість у німецькому стилі, як, наприклад, між ХДС та СДПН, існує дещо записане", - сказав Дельріо.

"Ми сідаємо, ведемо переговори, аналізуємо точку зору на користь країни, обираємо найкращи думки, щоб створити інший підхід. Ця країна зараз одержима питаннями, які нічого доброго не принесли, як імміграція. Я радий, що прем'єр Конте це визнав", - зазначив він.

Очікується, що демократи та "5 зірок" 20 серпня проголосують проти висловлення недовіри уряду Конте, як того прагне "Ліга", яка також виступає за дострокові вибори.

Після цього президент Серджіо Матарелла може спробувати призначити тимчасовий уряд, якщо демократи і "5 зірок" зможуть згладити свої раніше непримиренні розбіжності в політиці. Перспектива альянсу партій стикається із сильною внутрішньою опозицією багатьох представників з обох сторін.

Читайте детальніше у статті "Напіврозпад коаліції: чому італійські популісти не поспішають йти на дострокові вибори".