В Италии предлагают создать новое правительство в "немецком стиле"

Партиям Италии следует договориться о новом правительстве в "немецком стиле" между левоцентристской оппозиционной Демократической партией и правящим движением "5 звезд" после того, как правая "Лига" объявила о распаде коалиции.

Об этом заявил в пятницу председатель фракции демократов в парламенте Грациано Дельрио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Нужна договоренность в немецком стиле, как, например, между ХДС и СДПГ, существует кое-что записано", - сказал Дельрио.

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"Мы садимся, ведем переговоры, анализируем точки зрения в пользу страны, выбираем лучшие мысли, чтобы создать другой подход. Эта страна сейчас одержима вопросами, которые ничего хорошего не принесли, как иммиграция. Я рад, что премьер Конте это признал", - отметил он.

Ожидается, что демократы и "5 звезд" 20 августа проголосуют против выражения недоверия правительству Конте, как того хочет "Лига", которая также выступает за досрочные выборы.

После этого президент Серджио Матарелла может попытаться назначить временное правительство, если демократы и "5 звезд" смогут сгладить свои ранее непримиримые разногласия в политике. Перспектива альянса партий сталкивается с сильной внутренней оппозицией многих представителей обеих сторон.

Читайте подробнее в статье "Полураспад коалиции: почему итальянские популисты не спешат идти на досрочные выборы".