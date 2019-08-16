Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол Польщі сумнівається, що візит Зеленського принесе прорив у двосторонніх відносинах

Гренландія – Трампу: ми не продаємося

Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів

У Італії пропонують створити новий уряд у "німецькому стилі"






Німецький політик запропонував скасувати перший клас у вагонах поїздів

П'ятниця, 16 серпня 2019, 14:29

Провідний лівий політик спричинив дискусії у Німеччині через свою пропозицію залізничному оператору Deutsche Bahn скасувати вагони першого класу для зменшення переповненості та підвищення енергоефективності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бернд Ріксінгер, співголова партії Die Linke, сказав, що наявність двох класів поїздок у регіональних поїздах, зокрема, не має сенсу, і акцент повинен бути зроблений на енергоефективності та підвищенні доступності залізничних перевезень.

"Люди стоять у коридорах, тоді як у першому класі є багато вільного місця", - сказав він.

"Ми дозволяємо собі розкіш мати майже порожні вагони першого класу в переповнених експресах. Всі вагони повинні бути відкриті для всіх, щоб ми мали більше можливостей – і майже без необхідності доплачувати за це," – вважає політик.

Читайте також
"Шарф запізнень потягів", який німкеня плела весь рік, купила Deutsche Bahn

Закликаючи Deutsche Bahn серйозно розглянути його пропозицію, Ріксінгер додав, що людям успішно вдається подорожувати без двох класів місць в автобусах.

Однак пропозиція була відхилена як "непристойна нісенітниця" Карлом-Петером Науманом, главою німецької пасажирської асоціації Bahn. "Існує попит на поїздки першого класу з боку пасажирів, а також тих, хто подорожує на великі відстані. Якщо потрібно більше простору, просто потрібні довші поїзди,"- сказав він.

Транспортна асоціація регіону Берлін-Бранденбург заявила, що згідно з опитуваннями, пасажири не виступають за відмову від першого класу. "Всякий раз, коли поїзд має менше місць першого класу, ніж планувалося, ми негайно отримуємо скарги клієнтів",- сказав представник прес-служби асоціації.

Залізничний омбудсмен німецького уряду також відхиливши пропозицію Ріксінгера як "соціалістичну зрівнялівку": "Якщо хтось готовий заплатити більше за більш широкі місця і простір, їм слід дозволити насолоджуватися своєю подорожжю таким чином".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua