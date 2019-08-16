Німецький політик запропонував скасувати перший клас у вагонах поїздів

Провідний лівий політик спричинив дискусії у Німеччині через свою пропозицію залізничному оператору Deutsche Bahn скасувати вагони першого класу для зменшення переповненості та підвищення енергоефективності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бернд Ріксінгер, співголова партії Die Linke, сказав, що наявність двох класів поїздок у регіональних поїздах, зокрема, не має сенсу, і акцент повинен бути зроблений на енергоефективності та підвищенні доступності залізничних перевезень.

"Люди стоять у коридорах, тоді як у першому класі є багато вільного місця", - сказав він.

"Ми дозволяємо собі розкіш мати майже порожні вагони першого класу в переповнених експресах. Всі вагони повинні бути відкриті для всіх, щоб ми мали більше можливостей – і майже без необхідності доплачувати за це," – вважає політик.

Закликаючи Deutsche Bahn серйозно розглянути його пропозицію, Ріксінгер додав, що людям успішно вдається подорожувати без двох класів місць в автобусах.

Однак пропозиція була відхилена як "непристойна нісенітниця" Карлом-Петером Науманом, главою німецької пасажирської асоціації Bahn. "Існує попит на поїздки першого класу з боку пасажирів, а також тих, хто подорожує на великі відстані. Якщо потрібно більше простору, просто потрібні довші поїзди,"- сказав він.

Транспортна асоціація регіону Берлін-Бранденбург заявила, що згідно з опитуваннями, пасажири не виступають за відмову від першого класу. "Всякий раз, коли поїзд має менше місць першого класу, ніж планувалося, ми негайно отримуємо скарги клієнтів",- сказав представник прес-служби асоціації.

Залізничний омбудсмен німецького уряду також відхиливши пропозицію Ріксінгера як "соціалістичну зрівнялівку": "Якщо хтось готовий заплатити більше за більш широкі місця і простір, їм слід дозволити насолоджуватися своєю подорожжю таким чином".