Немецкий политик предложил отменить первый класс в вагонах поездов

Ведущий левый политик вызвал дискуссии в Германии своим предложением железнодорожному оператору Deutsche Bahn отменить вагоны первого класса для уменьшения переполненности и повышения энергоэффективности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бернд Риксингер, сопредседатель партии Die Linke, сказал, что наличие двух классов поездок в региональных поездах не имеет смысла и акцент должен быть сделан на энергоэффективности и повышении доступности железнодорожных перевозок.

"Люди стоят в коридорах, тогда как в первом классе есть много свободного места", - сказал он.

"Мы позволяем себе роскошь иметь почти пустые вагоны первого класса в переполненных экспрессах. Все вагоны должны быть открыты для всех, чтобы мы имели больше возможностей - и почти без необходимости доплачивать за это", - считает политик.

Призывая Deutsche Bahn серьезно рассмотреть его предложение, Риксингер добавил, что людям успешно удается путешествовать без двух классов мест в автобусах.

Однако предложение было отклонено как "непристойная чушь" Карлом-Петером Науманом, главой немецкой пассажирской ассоциации Bahn. "Существует спрос на поездки первого класса со стороны пассажиров, а также тех, кто путешествует на большие расстояния. Если нужно больше пространства, просто нужны более длинные поезда", - сказал он.

Транспортная ассоциация Берлин-Бранденбург заявила, что согласно опросам, пассажиры не выступают за отказ от первого класса. "Всякий раз, когда поезд имеет меньше мест первого класса, чем планировалось, мы немедленно получаем жалобы клиентов", - сказал представитель пресс-службы ассоциации.

Железнодорожный омбудсмен немецкого правительства также отклонил предложение Риксингера как "социалистическую уравниловку": "Если кто-то готов заплатить больше за более широкие места и пространство, им следует позволить наслаждаться своим путешествием таким образом".