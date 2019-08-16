Затримали українця, який спробував таксувати біля порту Таллінна
П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:03
У Таллінні 15 серпня затримали громадянина України, який намагався надавати послуги таксі, перебуваючи в Естонії як турист.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ERR.
Чоловік 1971 року народження, якого патрульні зупинили для перевірки в столичному порту Ванасадам, стверджував, що перебуває в Естонії з туристичною метою, але не зміг документально підтвердити наявність у нього достатніх для перебування в країні коштів.
Співробітники митниці підтвердили, що він надавав послуги таксі у терміналі "D" талліннського порту. Чоловіка доставили в Кескліннаське відділення поліції.
Нагадаємо, правила найму іноземців у Естонії можуть змінитися вже 2019 року.
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