Затримали українця, який спробував таксувати біля порту Таллінна

У Таллінні 15 серпня затримали громадянина України, який намагався надавати послуги таксі, перебуваючи в Естонії як турист.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ERR.

Чоловік 1971 року народження, якого патрульні зупинили для перевірки в столичному порту Ванасадам, стверджував, що перебуває в Естонії з туристичною метою, але не зміг документально підтвердити наявність у нього достатніх для перебування в країні коштів.

Співробітники митниці підтвердили, що він надавав послуги таксі у терміналі "D" талліннського порту. Чоловіка доставили в Кескліннаське відділення поліції.

Нагадаємо, правила найму іноземців у Естонії можуть змінитися вже 2019 року.