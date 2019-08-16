Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Гренландия – Трампу: мы не продаемся

Грузия: оккупанты передвинули границу примерно на 100 метров

В Италии предлагают создать новое правительство в "немецком стиле"

"Да он с ума сошел!": датские политики отреагировали на идею Трампа купить Гренландию






Задержали украинца, пытавшегося таксовать у порта Таллинна

Пятница, 16 августа 2019, 16:03

В Таллинне 15 августа задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, находясь в Эстонии в качестве туриста.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ERR.

Мужчина 1971 года рождения, которого патрульные остановили для проверки в столичном порту Ванасадам, утверждал, что находится в Эстонии с туристической целью, но не смог документально подтвердить наличие у него достаточных для пребывания в стране средств.

Читайте также
Эстония на три года запретили въезд украинцу за пьяное ДТП в центре Таллинна

Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услуги такси в терминале "D" таллиннского порта. Мужчину доставили в Кесклиннаское отделение полиции.

Напомним, правила найма иностранцев в Эстонии могут измениться уже в 2019 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония инциденты
powered by lun.ua