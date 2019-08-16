Задержали украинца, пытавшегося таксовать у порта Таллинна

В Таллинне 15 августа задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, находясь в Эстонии в качестве туриста.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ERR.

Мужчина 1971 года рождения, которого патрульные остановили для проверки в столичном порту Ванасадам, утверждал, что находится в Эстонии с туристической целью, но не смог документально подтвердить наличие у него достаточных для пребывания в стране средств.

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Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услуги такси в терминале "D" таллиннского порта. Мужчину доставили в Кесклиннаское отделение полиции.

Напомним, правила найма иностранцев в Эстонии могут измениться уже в 2019 году.