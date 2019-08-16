Водії бензовозів Португалії погодилися припинити п'ятиденний страйк

Водії бензовозів у Португалії призупинять п'ятиденний страйк, який призвів до обмеженого продажу палива на автозаправних станціях, і проведуть переговори з роботодавцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Асоціація роботодавців ANTRAM раніше відхилила пропозицію профспілки домовитися про підвищення зарплати і умов праці, якщо страйк не буде припинено або скасовано.

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"Профспілка розуміє, що зараз створені умови для того, аби всі сторони сіли за стіл переговорів", - зазначила профспілка SNMMP у своїй заяві.

"Ми оголошуємо про тимчасове призупинення страйку", - додається у заяві. Португальський уряд та асоціація ANTRAM наразі не відреагували на заяву страйкарів.

Водії почали безстроковий страйк у понеділок. Це вже другий страйк після аналогічної акції в квітні, яка спричинила значний хаос у Португалії.

Заповнена туристами провінція Алгарве на півдні постраждала чи не найбільше.