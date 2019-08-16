Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дівчинка не може співати у хорі хлопчиків, вирішив суд у Берліні

У Фінляндії викрили історично велике відмивання грошей для росіян

Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%

Посол Польщі сумнівається, що візит Зеленського принесе прорив у двосторонніх відносинах






Водії бензовозів Португалії погодилися припинити п'ятиденний страйк

П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:47

Водії бензовозів у Португалії призупинять п'ятиденний страйк, який призвів до обмеженого продажу палива на автозаправних станціях, і проведуть переговори з роботодавцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Асоціація роботодавців ANTRAM раніше відхилила пропозицію профспілки домовитися про підвищення зарплати і умов праці, якщо страйк не буде припинено або скасовано.

Читайте також
У Португалії виник дефіцит пального через страйк водіїв бензовозів

"Профспілка розуміє, що зараз створені умови для того, аби всі сторони сіли за стіл переговорів", - зазначила профспілка SNMMP у своїй заяві.

"Ми оголошуємо про тимчасове призупинення страйку", -  додається у заяві. Португальський уряд та асоціація ANTRAM наразі не відреагували на заяву страйкарів.

Водії почали безстроковий страйк у понеділок. Це вже другий страйк після аналогічної акції в квітні, яка спричинила значний хаос у Португалії.

Заповнена туристами провінція Алгарве на півдні постраждала чи не найбільше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua