Водители бензовозов Португалии согласились прекратить пятидневную забастовку

Водители бензовозов в Португалии приостановят пятидневную забастовку, которая привела к ограниченной продаже топлива на автозаправочных станциях, и проведут переговоры с работодателями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ассоциация работодателей ANTRAM ранее отклонила предложение профсоюза договориться о повышении зарплаты и условий труда, если забастовка не будет прекращена или отменена.

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"Профсоюз понимает, что сейчас созданы условия для того, чтобы все стороны сели за стол переговоров", - отметила профсоюз SNMMP в своем заявлении.

"Мы объявляем о временном приостановлении забастовки", - говорится также в заявлении. Португальское правительство и ассоциация ANTRAM пока не отреагировали на заявление забастовщиков.

Водители начали бессрочную забастовку в понедельник. Это уже вторая забастовка после аналогичной акции в апреле, повлекшей значительный хаос в Португалии.

Заполненная туристами провинция Алгарве на юге страны пострадала больше всего.