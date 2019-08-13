Майже третина АЗС Португалії залишилася без палива

Зранку 13 серпня майже третина автозаправних станцій Португалії повністю або частково залишилася без палива, повідомляється на сайті, що відстежує страйк водіїв бензовозів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

12 серпня, вдруге за рік, водії розпочали безстроковий страйк, вимагаючи кращих зарплат та умов праці.

Заповнена туристами провінція Алгарве на півдні постраждала чи не найбільше.

Уряд пізно в понеділок наказав водіям бензовозів повернутися до роботи після того, як у деяких місцях, зокрема аеропорту Лісабона, скоротилися запаси.

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Влада заявила, що лише 25 із запланованих 119 вантажів з паливом прибули в аеропорт Лісабона протягом понеділка, хоча вона не вказала, скільки з них призначені для авіаційного палива.

Про скасування рейсів поки що не повідомлялося. Авіакомпанія Easyjet порадила пасажирам, які подорожують до та з Португалії, перевірити стан свого рейсу через страйк водіїв.

Віцепрезидент Національної спілки перевізників небезпечних матеріалів заявив, що водії працюватимуть звичайними восьмигодинними змінами, але жодного зайвого часу.

"Це означає, що вони працюватимуть приблизно половину своєї нормальної зміни", - сказав Пардал Енрікес.

В рамках запобіжних заходів уряд Португалії оголосив "енергетичну надзвичайну ситуацію". Починаючи з цього понеділка придбати можна буде лише 25 літрів на автівку, а на вантажівку - лише сто літрів.

У квітні страйк водіїв автоцистерн вже спричинив значний хаос у Португалії.