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Колишній радник Бундесверу виявився шпигуном Ірану

П'ятниця, 16 серпня 2019, 18:27

У Німеччині прокурори висунули колишньому раднику Бундесверу звинувачення у шпигунстві на користь іранської розвідки.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Абдулу Хаміду С., у якого подвійне громадянство Німеччини та Афганістану, висунули звинувачення у державній зраді. Обвинувачений багато років працював перекладачем та радником з культурних питань у Бундесвері.

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"У цій ролі він передавав інформацію іранській розвідці", - пояснили у прокуратурі. Зокрема, мова йде про розголошення державної таємниці.

Чоловіка заарештували у середині січня в Райнланді, з того часу він перебуває під вартою.

Викрити шпигуна вдалося завдяки інформації, наданій з-за кордону. Його ідентифікували під час спецоперації, заманивши у пастку.

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Німеччина Іран
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