Італійцю, який воював проти України, заочно повідомили про підозру

Прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру 27-річному громадянину Італії, представнику іноземних ЗМІ, який воював проти Збройних сил України в Донецькій області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила пресслужба прокуратури Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2015 року чоловік прибув на територію Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань.

Виконуючи обов’язки військового журналіста засобів масової інформації бойовиків "ДНР", діючи всупереч міжнародним правовим регламентаціям ведення журналістської діяльності у зоні ведення бойових дій, він неодноразово здійснював виїзди у військовій формі бойовиків до смт Гольмівське Микитівського району м. Горлівки Донецької області із автоматом Калашнікова та пістолетом марки ПМ, а також набоями до них.

"У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Італійця підозрюють за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).