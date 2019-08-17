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Итальянцу, воевавшему против Украины, заочно сообщили о подозрении

Суббота, 17 августа 2019, 11:28

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении 27-летнему гражданину Италии, представителю иностранных СМИ, который воевал против Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

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Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации боевиков "ДНР", действуя вопреки международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, он неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков в пгт Гольмовский Никитовского района Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ, а также патронами к ним.

"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Итальянца подозревают по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

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