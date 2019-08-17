Естонія: опозиція планує висловити недовіру прем'єру Ратасу

Естонська Партія реформ вирішила скликати позачергове засідання парламенту, щоб висловити недовіру прем'єр-міністру Естонії Юрі Ратасу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Приводом для можливого висловлення недовіри стала невдала спроба націоналістичної партії EKRE усунути керівника поліції.

Міністр фінансів Мартін Хельме (EKRE), виконуючи обов'язки голови МВС замість свого батька Марта на час його відпустки, 15 серпня викликав шефа поліції Елмара Вахера і закликав його подати у відставку без відома прем'єра. Ратас заявив, що Хельме "безумовно перевищив свої повноваження".

"В Естонії немає чинного уряду, і за це відповідає прем'єр-міністр. Міністри уряду перевищують межі влади, не дотримуються законів і правил, по суті плюють на правову державу. А прем'єр-міністр дивиться на це і говорить, що все добре. Прем'єр міністр відповідає як за цю плутанину, так і попередні подібні випадки. Тому ми і вирішили висловити недовіру Юрі Ратасу", - сказала голова Партії реформ Кая Каллас.

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Опозиційні Партія реформ (34) і Соціал-демократична партія (10) у парламенті мають разом 44 місця зі 101.

Крім того, опозицію зазвичай підтримує незалежний депутат Раймонд Кальюлайд. У коаліції центристів (25), EKRE (19) і "Вітчизни" (12) - 56 мандатів.

Раніше Соціал-демократична партія заявила, що ініціює вотум недовіри міністру внутрішніх справ Марту Хельме і міністру фінансів Мартіну Хельме, якщо до 21 серпня Ратас не вирішить питання про їхню відставку.