Нового посла ЄС у Києві здивували слова естонського політолога про війну в Україні

Майбутній посол Євросоюзу в Україні Матті Маазікас попросив естонського політолога Крісті Райк уточнити слова про причину війни в Україні з її колонки для фінського видання Kaleva.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Райк, яка є директором Естонського інституту зовнішньої політики в Таллінні, зазначила, що "в Україні політика ЄС протистояла російській геополітиці, спричинивши понад 5 років війни".

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"Відповідно до геополітичних доктрин, ЄС не повинен був здійснювати свій вплив на Україну, оскільки він не має ні здатності, ні волі захищати свої інтереси там силою. Самовизначена мета європейської інтеграції України є вторинним питанням з геополітичної точки зору", - вважає Райк.

Маазікас у своєму Twitter написав: "Мабуть, моїх знань фінської недостатньо: хто / що саме спричинило війну в Україні?"

Матті Маазікас в серпні очолить дипломатичне представництво Євросоюзу в Україні.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні"