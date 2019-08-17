Нового посла ЕС в Киеве удивили слова эстонского политолога о войне в Украине

Будущий посол Евросоюза в Украине Матти Маазикас попросил эстонского политолога Кристи Райк уточнить слова о причине войны в Украине из ее колонки для финского издания Kaleva.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Райк, которая является директором Эстонского института внешней политики в Таллинне, отметила, что "в Украине политика ЕС противостояла российской геополитике, вызвав более 5 лет войны".

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"Согласно геополитическим доктринам, ЕС не должен был осуществлять свое влияние на Украину, поскольку он не имеет ни способности, ни воли защищать свои интересы там силой. Самоопределеннная цель европейской интеграции Украины является вторичным вопросом с геополитической точки зрения", - считает Райк.

Маазикас в своем Twitter написал: "Видимо, моих знаний финского недостаточно: кто / что именно вызвало войну в Украине?"

Матти Маазикас в августе возглавит дипломатическое представительство Евросоюза в Украине.

Подробнее о Маазикасе читайте в статье: "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".