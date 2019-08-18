Нові пожежі на Канарах призвели до евакуації 2 тисяч осіб
Близько 2 тисяч людей були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Щонайменше 250 пожежників, дев'ять вертольотів та два літаки борються з полум’ям поблизу міста Валлесеко у неділю.
З огляду на можливе подальше поширення вогню місцеві чиновники евакуювали шість населених пунктів – загалом близько 2 тисяч людей.
Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер та суха погода – в неділю очікується 38 градусів за Цельсієм.
Речник уряду Канарських островів Хуліо Перес повідомив, що пожежа швидко поширилася і за сім годин спалила близько 500 гектарів землі.
Глава уряду Педро Санчес написав у своєму Twitter, що він "із занепокоєнням" стежить за поширенням вогню.
Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019
Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.
pic.twitter.com/JWsaK0lJjh
Нагадаємо, на сильні лісові пожежі спалахнули на острові Гран-Канарія також минулого тижня.
У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.