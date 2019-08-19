Італієць заснув на матраці біля узбережжя Калабрії і доплив до Сицилії

28-річний італієць, який відпочивав на узбережжі Калабрії, заснув на надувному матраці і випадково перетнув Мессінську протоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Мессінська протока, що відокремлює Калабрію від Сицилії, має в найвужчому місці трохи більше 3 кілометрів завширшки. Протягом багатьох років обговорювалася ідея будівництва моста, який об'єднав би обидві частини Італії.

Це не надто спокійна ділянка моря. Вихори і сильні течії в протоці свого часу стали причиною появив легенд про Сциллу і Харибду, морських монстрів, які нападають на моряків.

Молодий італієць подолав протоку на надувному матраці для плавання.

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Під час відпочинку на пляжі біля Реджо-ді-Калабрія він плавав біля берега на матраці і задрімав. В цей час його плавзасіб був підхоплений течією.

Коли чоловік зник з поля зору, його колега, що працює на пляжі, підняв тривогу. Його шукали по всій Мессінській протоці з використанням патрульних катерів і вертольотів поліції і берегової охорони.

Після 9 годин пошуків вже пізньої ночі рятувальники знайшли зниклого недалеко від Мессіни на Сицилії. Переляканий цією пригодою чоловік був доставлений на інший берег, в Калабрію.