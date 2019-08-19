Итальянец заснул на матрасе у побережья Калабрии и доплыл до Сицилии

28-летний итальянец, отдыхавший на побережье Калабрии, заснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский пролив.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Мессинский пролив, отделяющий Калабрию от Сицилии, имеет в самом узком месте не более 3 километров в ширину. В течение многих лет обсуждалась идея строительства моста, который объединил бы обе части Италии.

Это не слишком спокойный участок моря. Вихри и сильные течения в проливе в свое время стали причиной легенд о Сцилле и Харибде, морских чудовищах, нападающих на моряков.

Молодой итальянец преодолел пролив на надувном матрасе для плавания.

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Во время отдыха на пляже у Реджо-ди-Калабрия он плавал у берега на матрасе и задремал. В это время его плавсредство был подхвачено течением.

Когда мужчина исчез из поля зрения, его коллега, работающий на пляже, поднял тревогу. Его искали по всему Мессинскому проливу с использованием патрульных катеров и вертолетов полиции и береговой охраны.

После 9 часов поисков поздней ночью спасатели нашли пропавшего недалеко от Мессины на Сицилии. Напуганный этим происшествием мужчина был доставлен на другой берег, в Калабрию.