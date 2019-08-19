Пацієнт психіатричної клініки до смерті забив 5 людей в Румунії
В Румунії пацієнт у психіатричній лікарні побив до смерті п'ятьох інших пацієнтів за допомогою крапельниці та поранив ще кількох.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Associated Press.
Події трапилися у північно-східному місті Сепока в неділю. 38-річний чоловік напав на пацієнтів, убивши трьох осіб на місці події.
Ще одна людина померла в лікарні в неділю. П’ята жертва, 88-річна жінка, померла в понеділок. Восьмеро інших осіб поранені в результаті нападу.
Менеджер лікарні Віоріка Міхаласку сказала, що "все сталося менш ніж за хвилину". Вона пішла у відставку після інциденту.
Міхаласку також запевнила, що симптоми хворого "не вказували на те, що трагедія ось-ось станеться".
Міністерство охорони здоров'я Румунії повідомило у понеділок, що співробітникам лікарні пред'явлені кримінальні звинувачення за підозрою в недбалості на робочому місці.
У міністерстві також повідомили, що проведуть перевірки у всіх психіатричних лікарнях після інциденту.