Пацієнт психіатричної клініки до смерті забив 5 людей в Румунії

В Румунії пацієнт у психіатричній лікарні побив до смерті п'ятьох інших пацієнтів за допомогою крапельниці та поранив ще кількох.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Associated Press.

Події трапилися у північно-східному місті Сепока в неділю. 38-річний чоловік напав на пацієнтів, убивши трьох осіб на місці події.

Ще одна людина померла в лікарні в неділю. П’ята жертва, 88-річна жінка, померла в понеділок. Восьмеро інших осіб поранені в результаті нападу.

Менеджер лікарні Віоріка Міхаласку сказала, що "все сталося менш ніж за хвилину". Вона пішла у відставку після інциденту.

Міхаласку також запевнила, що симптоми хворого "не вказували на те, що трагедія ось-ось станеться".

Міністерство охорони здоров'я Румунії повідомило у понеділок, що співробітникам лікарні пред'явлені кримінальні звинувачення за підозрою в недбалості на робочому місці.

У міністерстві також повідомили, що проведуть перевірки у всіх психіатричних лікарнях після інциденту.