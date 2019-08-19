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Пациент психиатрической клиники до смерти забил пять человек в Румынии

Понедельник, 19 августа 2019, 14:32

В Румынии пациент в психиатрической больнице забил до смерти пятерых других пациентов с помощью капельницы и ранил еще нескольких.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Associated Press.

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События произошли в северо-восточном городе Сепока в воскресенье. 38-летний мужчина напал на пациентов, убив трех человек на месте происшествия.

Еще один человек скончался в больнице в воскресенье. Пятая жертва, 88-летняя женщина, умерла в понедельник. Восемь других человек ранены в результате нападения.

Менеджер больницы Виорика Михаласку сказала, что "все произошло менее чем за минуту". Она ушла в отставку после инцидента.

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Михаласку также заверила, что симптомы больного "не указывали на то, что трагедия вот-вот произойдет".

Министерство здравоохранения Румынии сообщило в понедельник, что сотрудникам больницы предъявлены уголовные обвинения по подозрению в халатности на рабочем месте.

В министерстве также сообщили, что проведут проверки во всех психиатрических больницах после инцидента.

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Румыния
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