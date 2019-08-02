Меркель остается самым популярным политиком Германии - опрос

Канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, находясь в должности уже 14 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса телеканала ARD.

В общей сложности 56% немцев заявили, что они довольны работой Меркель. Это на два процентных пункта больше по сравнению с последним опросом, проведенным в июле.

Министр иностранных дел Хайко Маас занял второе место с 51% (+6%), а на третьем месте - министр здравоохранения Йенс Спан, который набрал 48% (+12).

Среди партий в рейтинге лидируют Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежит Меркель, и "Зеленые". Обе партии поддерживают 26% респондентов. Третьей идет крайне правая "Альтернатива для Германии" с 14 процентами (+1%).

Опрос также показал, что подавляющее большинство немцев выступают за принятие решительных мер по борьбе с изменением климата.

Почти каждый участник опроса – 97% - заявил, что поддерживает внедрение новых инноваций и исследований в борьбе с изменением климата.