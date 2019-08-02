У ЄС застерегли від повернення до гонки озброєнь часів "холодної війни"

У Європейській комісії застерегли від нової гонки озброєнь після зупинки дії ракетного договору (ДРСМД) між РФ та США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань.

Речник нагадав, що ЄС неодноразово підкреслював важливість ДРСМД для європейської безпеки, зокрема зовсім нещодавно – у декларації глави дипломатії ЄС від 14 липня.

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"З огляду на зростання напруженості, ми повинні бути обережні, щоб не ступити на шлях нової гонки озброєнь, яка компенсувала б значні скорочення, досягнуті після закінчення "холодної війни", - процитував речник згадану заяву.

Він додав, що Європейський союз неодноразово закликав РФ ефективно вирішити питання серйозного занепокоєння щодо недотримання ДРСМД.

"Ми закликаємо Сполучені Штати і Російську Федерацію домагатися подальших скорочень своїх арсеналів, в тому числі стратегічних і нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих ядерних озброєнь", - додав він.

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Речник зазначив, що у ЄС також привітали б якнайшвидший і активний діалог про майбутнє договору між РФ і США New START, дія якого завершується 2021 року.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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