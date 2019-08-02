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Головний вокзал Франкфурта закрили через спецоперацію поліції

П'ятниця, 2 серпня 2019, 17:32

Поліція Франкфурта проводить велику спецоперацію на головному вокзалі Франкфурта – всього за кілька днів після того як там загинув хлопчик, якого разом з матір’ю штовхнули під потяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RP Online.

Поліція повідомила про перекриту зону на північ від вокзалу.

"На місці присутні великі сили поліції" - повідомили в поліції Франкфурта.

Зазначається, що в будівлі вокзалу, ймовірно, сховався грабіжник, який втік з награбованими грошима з банку неподалік.

Очевидці при цьому повідомляють, що бачили, як поліцейський повалив чоловіка на землю і надягнув на нього кайданки.

Німецька залізниця попередила своїх пасажирів про ймовірні скасування і затримки потягів.

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Німеччина
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