Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за спецоперации полиции
Пятница, 2 августа 2019, 17:32
Полиция Франкфурта проводит большую спецоперацию на главном вокзале Франкфурта - всего через несколько дней после того, как там погиб мальчик, которого вместе с матерью столкнули под поезд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RP Online.
Полиция сообщила о перекрытой зоне к северу от вокзала.
"На месте присутствуют крупные силы полиции", - сообщили в полиции Франкфурта.
Отмечается, что в здании вокзала, вероятно, скрылся грабитель с награбленными деньгами из банка неподалеку.
Очевидцы при этом сообщают, что видели, как полицейский повалил мужчину на землю и надел на него наручники.
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