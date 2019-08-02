Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за спецоперации полиции

Полиция Франкфурта проводит большую спецоперацию на главном вокзале Франкфурта - всего через несколько дней после того, как там погиб мальчик, которого вместе с матерью столкнули под поезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RP Online.

Полиция сообщила о перекрытой зоне к северу от вокзала.

"На месте присутствуют крупные силы полиции", - сообщили в полиции Франкфурта.

Отмечается, что в здании вокзала, вероятно, скрылся грабитель с награбленными деньгами из банка неподалеку.

Очевидцы при этом сообщают, что видели, как полицейский повалил мужчину на землю и надел на него наручники.

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