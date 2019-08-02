В Белом доме подтвердили намерение расширить пошлины на импорт из Китая

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу не стал комментировать возможность того, что президент США Дональд Трамп отменит расширение пошлин на китайские товары на сумму 300 млрд долларов, если Китай сделает какие-то положительные действия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не слышал ничего окончательного", - сказал Кадлоу. "Президент не доволен прогрессом в торговле", - добавил он.

В четверг Трамп заявил, что 1 сентября он введет дополнительную 10-процентную пошлину почти на весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов. Он объяснил это отсутствием прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и отсутствием прогресса по сдерживанию продажи синтетического опиоидного фентанила в США.

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Фентанил - опиоидное болеутоляющее средство в 50 раз мощнее героина. Он играет центральную роль в разрушительном опиоидном кризисе в США. В США фентанил и все его аналоги являются контролируемыми веществами, подлежащими строгой регламентации.

В интервью Bloomberg Кадлоу заявил, что Белый дом не думает, что пошлины на дополнительные китайские товары существенно повлияют на потребителей США.

Китай пригрозил США неназванными "необходимыми контрмерами", если запланированное Трампом повышение пошлин на китайские товары произойдет.