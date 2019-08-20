Трамп віджартувався щодо своїх планів про купівлю Гренландії для США
Президент США Дональд Трамп звів до жарту свою ідею щодо купівлі Гренландії для Сполучених Штатів, оприлюднивши мем із хмарочосом свого імені.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Трамп опублікував у Twitter відредаговану фотографію населеного пункту, всіяного різнокольоровими будинками, над якими звеличується золотий хмарочос з іменем президента США.
"Я обіцяю не робити цього Гренландії!" - підписав зображення Трамп.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
Твіт Трамп опублікував наступного дня після того, як підтвердив журналістам, що обговорював ідею покупки Гренландії, яка є автономною територією Данії.
Трамп сказав, що покупка була б "стратегічно непоганою для США", хоча зараз це не "питання номер один".
Так він відреагував на інформацію ЗМІ про те, що нібито задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія.
Данські політики з різних флангів політичного спектра вважають, що Трамп повинен забути про цю ідею.
У МЗС Гренландії заявили Трампу, що острів не продається.