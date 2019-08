Трамп віджартувався щодо своїх планів про купівлю Гренландії для США

Президент США Дональд Трамп звів до жарту свою ідею щодо купівлі Гренландії для Сполучених Штатів, оприлюднивши мем із хмарочосом свого імені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував у Twitter відредаговану фотографію населеного пункту, всіяного різнокольоровими будинками, над якими звеличується золотий хмарочос з іменем президента США.

"Я обіцяю не робити цього Гренландії!" - підписав зображення Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA