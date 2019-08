Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии для США

Президент США Дональд Трамп свел к шутке свою идею купить Гренландию для Соединенных Штатов, обнародовав мем с небоскребом своего имени.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter отредактированную фотографию населенного пункта, усеянного разноцветными домами, над которыми возвышается золотой небоскреб с именем президента США.

"Я обещаю не делать этого Гренландии!", - подписал изображение Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA