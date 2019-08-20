Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии для США

Президент США Дональд Трамп свел к шутке свою идею купить Гренландию для Соединенных Штатов, обнародовав мем с небоскребом своего имени.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter отредактированную фотографию населенного пункта, усеянного разноцветными домами, над которыми возвышается золотой небоскреб с именем президента США.

"Я обещаю не делать этого Гренландии!", - подписал изображение Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Твит Трамп опубликовал на следующий день после того, как подтвердил журналистам, что обсуждал идею покупки Гренландии, которая является автономной территорией Дании.

Трамп сказал, что покупка была бы "стратегически неплохой для США", хотя сейчас это не "вопрос номер один".

Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что якобы задумался над идеей покупки острова Гренландия.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что Трамп должен забыть об этой идее.

В МИД Гренландии заявили Трампу, что остров не продается.