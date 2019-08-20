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Туреччина: в туристичному регіоні стався землетрус

Вівторок, 20 серпня 2019, 15:20

Землетрус сколихнув частину південного заходу Туреччини, зокрема провінцію Анталія, близько опівдня 20 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда поштовхів склала 4,6 за шкалою Ріхтера, але повідомлень про збитки чи потерпілих не було. Епіцентр землетрусу знаходився за 77 км на південь від міста Манавгат на глибині 30 км.

Манавгат розміщений за 76 км від центру провінції Анталії та за 65 км від Аланії.

Землетрус відчувався легко і тривав недовго, згідно зі свідченнями, розміщеними на сайті EMSC.

Багато людей, які відчули землетрус, написали: "Це було легке тремтіння", "Це було дуже коротко", "Трохи похитало", "Маленький струс".

Однак люди, що мешкають на останніх поверхах, відчували це більше, показали свідчення.

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Туреччина стихійні лиха
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