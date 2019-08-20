Турция: в туристическом регионе произошло землетрясение
Землетрясение всколыхнуло юго-запад Турции, в частности провинцию Анталия, около полудня 20 августа.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда толчков составила 4,6 по шкале Рихтера, но сообщений об ущербе или пострадавших не было. Эпицентр землетрясения находился за 77 км к югу от города Манавгат на глубине 30 км.
Манавгат расположен в 76 км от областного центра Анталии и в 65 км от Алании.
Землетрясение ощущалось легко и длилось недолго, согласно показаниям, размещенным на сайте EMSC.
Многие люди, которые почувствовали землетрясение, написали: "Это была легкая дрожь", "Это было очень коротко", "Немного покачало", "Маленькое сотрясение".
Однако люди, живущие на последних этажах, по их словам, ощутили это сильнее.