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Турция: в туристическом регионе произошло землетрясение

Вторник, 20 августа 2019, 15:20

Землетрясение всколыхнуло юго-запад Турции, в частности провинцию Анталия, около полудня 20 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда толчков составила 4,6 по шкале Рихтера, но сообщений об ущербе или пострадавших не было. Эпицентр землетрясения находился за 77 км к югу от города Манавгат на глубине 30 км.

Манавгат расположен в 76 км от областного центра Анталии и в 65 км от Алании.

Землетрясение ощущалось легко и длилось недолго, согласно показаниям, размещенным на сайте EMSC.

Многие люди, которые почувствовали землетрясение, написали: "Это была легкая дрожь", "Это было очень коротко", "Немного покачало", "Маленькое сотрясение".

Однако люди, живущие на последних этажах, по их словам, ощутили это сильнее.

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Турция стихийные бедствия
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