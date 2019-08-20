Лишь четверть немцев поддерживает сохранение санкций против РФ – опрос

Экономические санкции против Москвы поддерживают 23% немцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно результатам, обнародованным 20 августа, больше половины немцев выступают за отмену санкций ЕС против Москвы. Из них 21% высказался за немедленную отмену ограничений, а 32% - за поэтапную.

Меньше всего сторонников санкций против России - на востоке ФРГ. В федеральной земле Саксония-Анхальт санкции поддерживают лишь 8% населения, в Бранденбурге - 11% и в Саксонии - 12%.

Опрос также показал, что 40% немцев чувствуют угрозу со стороны России. 50% опрошенных заявили, что они не чувствуют никакой угрозы со стороны России.

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