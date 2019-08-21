Кінець драми з Open Arms: мігранти зійшли на берег Італії після 19 днів на морі

83 мігранти з рятувального судна Open Arms у вівторок зійшли на італійський острів Лампедуза після 19 днів, проведених на судні у складних гуманітарних умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство АР.

Сицилійський прокурор Луїджі Патронаджо розпорядився конфіскувати судно, яке стояло на якорі біля острова Лампедуза, і негайно евакуювати його пасажирів. Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні в результаті дозволив мігрантам покинути іспанський гуманітарний корабель Open Arms.

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"Нарешті цей кошмар закінчується і 83 людини на борту негайно отримають допомогу на суші", - повідомила місія Open Arms в Twitter. Кілька годин по тому мігранти і екіпаж зійшли на берег у Лампедузі.

Врятовані пасажири перебували на рятувальному кораблі під прапором Іспанії з того часу, як вони були врятовані у Середземному морі 19 днів тому.

Навіть після того, як шість країн зголосилися прийняти мігрантів, і правляча коаліція в Італії частково розпалася через кризу, Сальвіні, який веде вкрай жорстку антиіммігрантську політику, відмовлявся відкрити італійські порти для корабля.

Раніше у вівторок іспанський уряд назвав гуманітарну ситуацію на судні "надзвичайною" і направив корабель ВМС для супроводу Open Arms до іспанського порту. Це зробили після того, як понад дюжина мігрантів стрибнули в море і намагалися дістатися до Лампедузи, рятуючись від жахливих умов на судні. Тих, хто стрибнув за борт, швидко підхопили італійські кораблі.

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В останні дні з корабля евакуювали десятки мігрантів за медичними показаннями або тому, що вони є неповнолітніми. Чиновники повідомляли, що на борту зростає напруженість, а серед мігрантів спалахують бійки.

Конфлікт довкола Open Arms ще більше посилив напруженість у розколеній правлячій коаліції Італії. Члени уряду від "Руху 5 зірок" все частіше ставили під сумнів дії Сальвіні щодо мігрантів.