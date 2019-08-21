Конец драмы с Open Arms: мигранты сошли на берег Италии после 19 дней в море

83 мигранта со спасательного судна Open Arms во вторник сошли на итальянский остров Лампедуза после 19 дней, проведенных на судне в сложных гуманитарных условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Сицилийский прокурор Луиджи Патронаджо распорядился конфисковать судно, которое стояло на якоре у острова Лампедуза, и немедленно эвакуировать его пассажиров. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в итоге позволил мигрантам покинуть испанский гуманитарный корабль Open Arms.

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"Наконец-то этот кошмар закончится, и 83 человека получат помощь на суше", - сообщила миссия Open Arms в Twitter. Несколько часов спустя мигранты и экипаж сошли на берег в Лампедузе.

Спасенные пассажиры находились на спасательном корабле под флагом Испании с тех пор, как были спасены в Средиземном море 19 дней назад.

Даже после того, как шесть стран согласились принять мигрантов, и правящая коалиция в Италии частично распалась из-за кризиса, Сальвини, который ведет крайне жесткую антииммигрантскую политику, отказывался открыть итальянские порты для корабля.

Ранее во вторник испанское правительство назвало гуманитарную ситуацию на судне "чрезвычайной" и направило корабль ВМС для сопровождения Open Arms в испанский порт. Это сделали после того, как более дюжина мигрантов прыгнули в море и пытались добраться до Лампедузы, спасаясь от ужасных условий на судне. Тех, кто прыгнул за борт, быстро подхватили итальянские корабли.

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В последние дни с корабля эвакуировали десятки мигрантов по медицинским показаниям или потому, что они несовершеннолетние. Чиновники сообщали, что на борту растет напряженность, а среди мигрантов вспыхивают драки.

Конфликт вокруг Open Arms еще больше усилил напряженность в расколотой правящей коалиции Италии. Члены правительства от "Движения 5 звезд" все чаще ставили под сомнение действия Сальвини в отношении мигрантов.