Прямий негативний вплив санкцій на фінсько-російську торгівлю оцінили у майже 2%

Прямий негативний вплив санкцій на фінсько-російські торговельні відносини становить близько 2%, заявила директор фінсько-російської торгової палати Яаана Реколайнен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Росія залишається третім за значимістю торговим партнером Фінляндії, незважаючи на те, що фінський експорт значно скоротився. Реалізація фінських товарів сьогодні в Росії на 40% нижча, ніж до санкцій. Для Фінляндії проблемою є торговий дисбаланс - імпорт є, а експорту немає. Надто на це впливають російські контрсанкції, які зачіпають продукти харчування", - йдеться у матеріалі.

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У 2013 році експорт продовольчих товарів до Росії оцінювався в понад 400 млн євро, зараз - тільки 80 млн євро.

На думку Реколайнен, фіни могли б багато чого запропонувати російським партнерам, наприклад, в питаннях утилізації відходів.

"Фінські ноу-хау викликають інтерес в Росії, проте проблема в тому, що знизилася купівельна спроможність. На жаль, іноді вибирають ціну, а не якість", - зазначила вона.

21 серпня Фінляндію відвідує президент РФ Владімір Путін.