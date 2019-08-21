Прямое негативное влияние санкций на финско-российскую торговлю оценили почти в 2%

Прямое негативное влияние санкций на финско-российские торговые отношения составляет около 2%, заявила директор финско-российской торговой палаты Яаана Реколайнен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Россия остается третьим по значимости торговым партнером Финляндии, несмотря на то, что финский экспорт значительно сократился. Реализация финских товаров сегодня в России на 40% ниже, чем санкции. Для Финляндии проблемой является торговый дисбаланс - импорт есть, а экспорта нет. Слишком на это влияют российские контрсанкции, затрагивающие продукты питания", - говорится в материале.

В 2013 году экспорт продовольственных товаров в России оценивался в 400 млн евро, сейчас - только 80 млн евро.

По мнению Реколайнен, финны могли бы многое предложить российским партнерам, например, в вопросах утилизации отходов.

"Финские ноу-хау вызывают интерес в России, однако проблема в том, что снизилась покупательная способность. К сожалению, иногда выбирают цену, а не качество", - отметила она.

21 августа Финляндию посещает президент РФ Владимир Путин.