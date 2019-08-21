Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент Фінляндії і Путін обговорили Україну

Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення політв'язнів - Зеркаль

Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів

Німеччина проти повернення до формату G8 з участю Росії






Трампа досі чекають у Данії - прем'єрка

Середа, 21 серпня 2019, 16:48

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила "жаль" і "здивування" після того, як дізналася, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати офіційний візит до Данії у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

"Шкода", - сказала вона в середу, адже підготовка тривала досить довго.

Трампа все одно хотіли би вітати в Данії, додала вона. Досі не траплялося, щоб запрошення від Данського королівського дому було відхилене.

Читайте також
ЗМІ розкрили, скільки Трамп хотів заплатити за Гренландію

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Трамп
powered by lun.ua