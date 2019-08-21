Трампа досі чекають у Данії - прем'єрка

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила "жаль" і "здивування" після того, як дізналася, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати офіційний візит до Данії у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

"Шкода", - сказала вона в середу, адже підготовка тривала досить довго.

Трампа все одно хотіли би вітати в Данії, додала вона. Досі не траплялося, щоб запрошення від Данського королівського дому було відхилене.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.