Трампа до сих пор ждут в Дании – премьер

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила "сожаление" и "удивление" после того, как узнала, что президент США Дональд Трамп решил отменить официальный визит в Данию в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.

"Жаль", - сказала она в среду, ведь подготовка длилась довольно долго.

Трампа все равно хотели бы приветствовать в Дании, добавила она. До сих пор не случалось, чтобы приглашение от Датского королевского дома была отклонена.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.