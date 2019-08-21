Трампа до сих пор ждут в Дании – премьер
Среда, 21 августа 2019, 16:48
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила "сожаление" и "удивление" после того, как узнала, что президент США Дональд Трамп решил отменить официальный визит в Данию в сентябре.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.
"Жаль", - сказала она в среду, ведь подготовка длилась довольно долго.
Трампа все равно хотели бы приветствовать в Дании, добавила она. До сих пор не случалось, чтобы приглашение от Датского королевского дома была отклонена.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.
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