Берлін з появою нового уряду сподівається прогресу на Донбасі

Глава МЗС Німеччини заявив, що перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні — після того, як буде сформований новий уряд країни.

Про це він заявив у середу, 21 серпня, за підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергєєм Лавровим у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

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При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін.

"Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.

Своєю чергою, Лавров на питання журналістів, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат".

"Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.