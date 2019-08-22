Берлін з появою нового уряду сподівається прогресу на Донбасі
Глава МЗС Німеччини заявив, що перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні — після того, як буде сформований новий уряд країни.
Про це він заявив у середу, 21 серпня, за підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергєєм Лавровим у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін.
"Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.
Своєю чергою, Лавров на питання журналістів, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат".
"Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.