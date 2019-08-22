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Берлин с появлением нового правительства надеется на прогресс на Донбассе

Четверг, 22 августа 2019, 09:58

Глава МИД Германии заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны.

Об этом он заявил в среду, 21 августа, по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

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При этом Маас отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон.

"Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование на Донбассе", - отметил немецкий дипломат.

В свою очередь, Сергей Лавров на вопрос журналистов, соответствует ли истине информация о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна "кропотливая робота на результат".

"Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

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