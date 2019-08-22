Мер польської Гдині вирішив підтримати українців на тлі скандалу з рестораном

Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек виступив проти мови ненависті і ксенофобії щодо українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

На знак солідарності з українцями і спротиву мові ненависті в середу Щурек разом з сенатором Славоміром Рибицьким відвідав місцевий ресторан, власником якого є українець.

Коментуючи ксенофобський стосовно українців характер оголошення іншого ресторану, мер заявив: "Це ганебні слова. Вони не мають права звучати в нашому публічному просторі, і зокрема, в такому відкритому і сучасному місті, як Гдиня".

"Ми дуже тішимося, що до Гдині прибуває також багато молодих українців, які важко працюють", - додав Щурек.

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"Будь-які прояви ненависті, расизму, ксенофобії повинні переслідуватися державою з усією суворістю. З історії ми бачимо, чим закінчується толерування такої поведінки і позиції", - сказав у свою чергу сенатор Рибицький.

Раніше стало відомо, що польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури через скандальне оголошення, розміщене в інтернеті одним з ґдинських ресторанів.

В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних".

Одна з відвідувачок також чула від працівників ресторану коментар щодо цього оголошення – "клієнтів ми шануємо, а недолюдей – ні".

Оголошення спричинило хвилю критики і закликів бойкотувати заклад.

Після цього представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини, а решта працівників закладу не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.