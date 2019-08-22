Мэр польской Гдыни решил поддержать украинцев на фоне скандала с рестораном

Мэр польского города Гдыня Войцех Щурек выступил против языка ненависти и ксенофобии в отношении украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

В знак солидарности с украинцами и сопротивления языку ненависти в среду Щурек вместе с сенатором Славомиром Рыбицким посетил местный ресторан, владельцем которого является украинец.

Комментируя ксенофобский по отношению к украинцам характер объявление другого ресторана, мэр заявил: "Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве, и в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня".

"Мы очень рады, что в Гдыню прибывает также много молодых украинцев, которые тяжело работают", – добавил Щурек.

"Любые проявления ненависти, расизма, ксенофобии должны преследоваться государством со всей строгостью. Из истории мы видим, чем заканчивается потворствование такому поведению и позиции", - сказал в свою очередь сенатор Рыбицкий.

Ранее стало известно, что польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру из-за скандального объявление, размещенного в интернете одним из гдыньских ресторанов.

В объявлении написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцев и других подобных".

Одна из посетительниц также слышала от работников ресторана комментарий по поводу этого объявления - "клиентов мы уважаем, а недолюдей - нет".

Объявления вызвало волну критики и призывов бойкотировать заведение.

После этого представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.