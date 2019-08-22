Парламент Литви затвердив кандидата в єврокомісари

Парламент Литви у четвер затвердив кандидатуру міністра економіки та інновацій Віргініюса Сінкявічюса в члени Єврокомісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За це рішення проголосувало 89 членів Сейму, проти було десять, шість політиків утрималися.

Сінкявічюса в єврокомісари делегує правлячий Литовський союз селян і зелених. Його кандидатуру затвердили уряд і президент Гітанас Науседа.

"Я хочу бути кандидатом всієї Литви. Це важливо для мене як для політика, людини, а, головне, представника покоління незалежної Литви", – сказав на засіданні Сейму Сінкявічюс.

28-річний Віргініюс Сінкявічюс перебуває на посаді міністра з 2017 року, він працював у державних компаніях "Аеропорти Литви", "Пошта Литви", в установі Investuok Lietuvoje ("Інвестуй в Литву"), а також брав участь у програмі "Створюй для Литви".

Новий склад Єврокомісії почне роботу в листопаді. Зараз до складу Єврокомісії від Литви входить комісар зі здоров'я та безпеки харчових продуктів Вітяніс Повілас Андрюкайтіс.