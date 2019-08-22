Україна запевнила ключові столиці, що підстав для повернення РФ у G8 немає

Україна поінформувала усі ключові столиці світу про відсутність підстав для запрошення Росії приєднатися до переговорів світових лідерів G7.

Як повідомляє "Європейська правда", про це УНІАН заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Знаючи, що тема України буде важливою темою порядку денного саміту "Групи семи" у французькому місті Біарріц, ми на всіх рівнях працювали у ключових столицях світу, інформуючи партнерів про відсутність будь-яких зрушень у позиції Росії щодо припинення агресії проти України", - сказала Зеленко.

Вона зазначила, що "Росію було виключено з G8 саме через початок агресії проти України та окупацію українських територій".

"І ви вже бачите першу реакцію партнерів: повернення Росії до лав "Групи восьми" є можливим лише за умов відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. На цьому наголосив президент України і таку позицію підтримують наші міжнародні партнери", - розповіла Зеленко.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до будь-яких дій у цьому напрямку. Лише за останніх кілька тижнів Україна внаслідок ворожих обстрілів втратила 8 військовослужбовців, Крим залишається окупованим, понад 100 українців незаконно утримуються Росією як політичні в’язні, а паспортна агресія на Донбасі триває", - пояснила речниця МЗС.

Зеленко додала: "Останні заяви лідерів ФРН, Великої Британії та інших держав засвідчили, що вони чітко усвідомлюють можливі наслідки і загрози від поступок Кремлю".

На запитання, чи реагуватиме МЗС на образливі коментарі спікера МЗС РФ Марії Захарової, Зеленко відповіла: "У МЗС України знають, що таке висока дипломатія, тому у своїх коментарях не будуть опускатися до бульварного рівня та хамства речників російського МЗС".

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до "Групи восьми" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

Спікер МЗС РФ Захарова назвала цю заяву Зеленського "безглуздим набором літер" і пообіцяла "по-братськи" допомогти.