Украина заверила ключевые столицы, что оснований для возвращения РФ в G8 нет

Украина проинформировала все ключевые столицы мира об отсутствии оснований для приглашения России присоединиться к переговорам мировых лидеров G7.

Как сообщает "Европейская правда", об этом УНИАН заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Зная, что Украина будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо сдвигов в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - сказала Зеленко.

Она отметила, что "Россию исключили из G8 именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" возможно лишь при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины и такую ​​позицию поддерживают наши международные партнеры", - рассказала Зеленко.

"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украины вследствие вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - пояснила пресс-секретарь МИД.