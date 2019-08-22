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Польща готова говорити про прикордонну суперечку з Чехією

Четвер, 22 серпня 2019, 14:41

Польща визнала неправильним продовжувати внесення змін до плану міста Богатине, що відкрило шлях до розширення шахти бурого вугілля Турув у безпосередній близькості до чеського кордону, заявило чеське міністерство охорони навколишнього середовища.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Односторонній хід викликав акції протесту як з боку чеських екологів, так і з регіону Ліберець. За їхніми словами, польська сторона не дочекалася завершення двосторонніх консультацій щодо змін плану землекористування і не врахувала застереження Чехії. Минулого тижня Чеська Республіка закликала до позачергової зустрічі з цього питання.

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Незважаючи на незавершені переговори з Чехією, в Богатине раніше схвалили зміну плану, яка, серед іншого, дозволила розширити шахту на 14,6 га до кордону з Чехією.

Чеська сторона попросила інформацію про вплив змін на водні ресурси, сільськогосподарські угіддя та інші місця проживання, а також забруднення повітря та шум на чеській стороні кордону.

Генеральне управління Польщі з охорони навколишнього середовища має надати інформацію до середи, 28 серпня, коли чеський та польський уряди мають провести спільне засідання у Варшаві.

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