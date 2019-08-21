У Чехії на посаду міністра культури висунули ексголову МЗС

Колишній заступник голови соціал-демократів і ексміністр закордонних справ Любомир Заоралек є новим кандидатом Соціал-демократичної партії на посаду міністра культури, заявив лідер CSSD Ян Гамачек на пресконференції в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що йому підходить така кандидатура. Гамачек сподівається, що президент Мілош Земан також не матиме проблеми з вибором Заоралека.

Земан у липні після двомісячного зволікання задовольнив прохання Бабіша і схвалив відставку міністра культури Антоніна Станека, та згодом відмовився затвердити попереднього кандидата соціал-демократів Міхала Шмарду.

Заміна міністра, як правило, є звичайною справою, і в Конституції Чехії сказано, що президент повинен виконувати такі вимоги прем'єр-міністра. Проте Земан сказав, що Конституція не дає йому крайнього терміну для ухвалення рішення.

Заоралек, будучи очільником МЗС, 2015 року виступав проти постачання зброї в Україну та заявляв, що введення миротворців в Україну суперечило б мінським угодам.

Водночас він казав, що Росія підживлює міграційну кризу в Європі, сприяючи мігрантам в освоєнні північних маршрутів, а її дії в Україні порівнював з окупацією Судетів Гітлером.