Польша готова говорить о пограничном споре с Чехией

Польша признала неправильным продолжать внесение изменений в план города Богатыня, что открыло путь к расширению шахты бурого угля Турув в непосредственной близости от чешской границы, заявило чешское министерство охраны окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Односторонний ход вызвал акции протеста как со стороны чешских экологов, так и из региона Либерец. По их словам, польская сторона не дождалась завершения двусторонних консультаций по изменениям плана землепользования и не учла предостережение Чехии. На прошлой неделе Чехия призвала к внеочередной встрече по этому вопросу.

Несмотря на незавершенные переговоры с Чехией, в Богатыне ранее одобрили изменение плана, который, среди прочего, позволил расширить шахту на 14,6 га до границы с Чехией.

Чешская сторона попросила информацию о влиянии изменений на водные ресурсы, сельскохозяйственные угодья и другие места проживания, а также загрязнение воздуха и шум на чешской стороне границы.

Генеральное управление Польши по охране окружающей среды должен предоставить информацию в среду, 28 августа, когда чешский и польский правительства должны провести совместное заседание в Варшаве.