Єврокомісія стурбована "фермою тролів" у Міністерстві юстиції Польщі

Єврокомісія стурбована повідомленнями польським медіа про те, що заступник міністра юстиції Польщі Лукаш Пебяк особисто організував кампанію з розпалювання ненависті проти окремих суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми із занепокоєнням відзначили питання, описане в ЗМІ. Ми не будемо коментувати це. Однак ми уважно стежимо за цим питанням", - заявив представник Європейської комісії.

Один з співрозмовників у Європейській комісії сказав, що скандал з Пебяком "є доказом того, що в польській судовій системі все йде не так" і "ця справа лише підтверджує твердження Комісії щодо політизації судової влади".

"Цей тип дії тролів досить відомий з діяльності Путіна, і ми намагаємося боротися з ним. Такого скандалу в ЄС ніколи не було. Якщо справа підтвердиться, це неймовірний скандал, - сказав високий чиновник у Єврокомісії.

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Заступник міністра юстиції Польщі Лукаш Пебяк пішов у відставку після того, як ЗМІ повідомили, що він особисто організував кампанію з розпалювання ненависті проти окремих суддів.

Минулого року він координував кампанію з провладною активісткою на ім'я Емілія, показалo оприлюднене електронне листування.

Емілія в порушення законів про конфіденційність даних розсилала журналістам матеріали про суддів, які критикували судову реформу уряду, з метою скомпроментувати їх.

Нападки владної партії PiS на польських суддів змусили Єврокомісію почати санкційну процедуру проти Варшави ще наприкінці 2017 року.