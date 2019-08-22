Еврокомиссия обеспокоена "фермой троллей" в Министерстве юстиции Польши

Еврокомиссия обеспокоена сообщениями польских медиа о том, что заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк лично организовал кампанию по разжиганию ненависти против отдельных судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы с беспокойством отметили вопросы, описанные в СМИ. Мы не будем комментировать это. Однако мы внимательно следим за этим вопросом", - заявил представитель Европейской комиссии.

Один из собеседников в Европейской комиссии сказал, что скандал с Пебяком "является доказательством того, что в польской судебной системе все идет не так" и "это дело лишь подтверждает утверждение Комиссии о политизации судебной власти".

"Этот тип действия троллей довольно известен по деятельности Путина, и мы стараемся бороться с ним. Такого скандала в ЕС никогда не было. Если дело подтвердится, это будет невероятный скандал, - сказал высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии.

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Заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк ушел в отставку после того, как СМИ сообщили, что он лично организовал кампанию по разжиганию ненависти против отдельных судей.

В прошлом году он координировал кампанию вместе с провластной активисткой по имени Эмилия, что показала обнародованная электронная переписка.

Нападки правящей партии PiS на польских судей заставили Еврокомиссию начать санкционную процедуру против Варшавы еще в конце 2017 года.